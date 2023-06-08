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У Чехії дівчинці плюнули в обличчя за те, що вона українка

8 червня 2023 03:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Чехії дівчинці плюнули в обличчя за те, що вона українка
Дівчинка плаче. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Чехії дівчинка-біженка з України піддалась булінгу. Однокласники плюнули їй в обличчя за те, що вона українка. Наразі цією ситуацією займається посольство України в Чехії.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Дівчинці плюнули в обличчя

"До дівчини причепились із питанням чи вона росіянка, а після того, як вона відповіла, що українка — полились образи й у кінці їй плюнули в обличчя", — зазначив журналіст.

Посольство України в Чехії виразило серйозну стурбованість та закликало всіх громадян Чехії до прояву поваги до різноманітності та захисту прав людини. 

"Посольство рішуче засуджує образливі дії, спрямовані проти української дівчинки у чеській школі", — зазначили у відомстві.

Крім того, у посольстві додали, що така ситуація не може лишитися непоміченою.

Нагадаємо, що Чехія 1 липня 2023 року змінить правила надання допомоги українським біженцям. Набудуть чинності нові умови, прописані у законі Lex Ukrajina V.

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