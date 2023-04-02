В Чехии не против, чтобы Китай был посредником между Украиной и россией

Яна Чернохова

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что не имеет возражений против того, чтобы прекращение полномасштабных боевых действий в Украине произошло при посредничестве Китая.

Об этом Чернохова сказала в эфире Чешского телевидения, пишет "Европейская правда".

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Отмечается, что глава чешского Минобороны выразила опасение, что боевые действия после полномасштабного российского вторжения в Украину не заканчиваются.

"НАТО делает все для того, чтобы ситуация вокруг россии, повлекшая за собой войну в Украине, не обострялась дальше", — сказала она.

По словам Черноховой, Альянс не хочет быть вовлечен в конфликт и считает логичным предоставление Украине оружия и гуманитарной помощи. В то же время, она считает важным не уклоняться от дипломатических переговоров.

"Неважно, будет ли посредником Запад или страны, которые могут быть близки к россии... Весь мир должен сделать все возможное, чтобы как можно скорее покончить с этим ужасом. Если есть кто-то, кто может это сделать, я его поддержу. Мне будет безразлично, если это будет Китай", — добавила она.

Напомним, в последние дни марта Президент Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину. Украинский лидер отметил, что за время полномасштабного вторжения не имел контактов с Си Цзиньпином.

Впоследствии официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин сообщил о предложении.

На состоявшейся пресс-конференции Мао отметил, что Пекин находится в контакте с разными сторонами конфликта, включая Украину, однако пока нет конкретной информации о возможной встрече лидеров Китая и Украины.