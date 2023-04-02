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У Чехії не проти, щоб Китай був посередником між Україною та росією

2 квітня 2023 16:07
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Яна Чернохова
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Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що не має заперечень проти того, аби припинення повномасштабних бойових дій в Україні відбулося за посередництва Китаю.

Про це Чернохова сказала в етері Чеського телебачення, пише "Європейська правда".

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Деталі

Зазначається, що очільниця чеського Міноборони висловила побоювання через те, що бойові дії після повномасштабного російського вторгнення в Україну не закінчуються.

"НАТО робить усе для того, щоб ситуація навколо росії, яка спричинила війну в Україні, не загострювалася далі", — сказала вона.

За словами Чернохової, Альянс не хоче бути втягнутим у конфлікт і вважає логічним надання Україні зброї та гуманітарної допомоги. Водночас вона вважає важливим не ухилятися від дипломатичних переговорів.

"Неважливо, чи буде посередником Захід, чи країни, які можуть бути близькими до росії… Увесь світ повинен зробити все можливе, щоб якомога швидше покласти край цим жахіттям. Якщо є хтось, хто може це зробити, я його підтримаю. Мені буде байдуже, якщо це буде Китай", — додала вона.

Нагадаємо, в останні дні березня Президент Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну. Український лідер зазначив, що за час повномасштабного вторгнення не мав контактів із Сі Цзіньпіном. 

Згодом офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін повідомив про пропозицію. 

На пресконференції, Мао зазначив, що Пекін перебуває в контакті з різними сторонами конфлікту, включаючи Україну, проте поки що немає конкретної інформації про можливу зустріч лідерів Китаю та України.

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