В Черкассах директор училища за взятки помогал мужчинам стать студентами ради отсрочки

Директор образовательного учреждения в Черкассах. Фото: Офис Генпрокурора

В Черкассах доложено о подозрении директору, бухгалтеру и преподавателю одного из учреждений профессионально-технического образования. Они обвиняются в содействии уклонению от призыва на военную службу.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Отмечается, что по данным следствия, подозреваемые наладили преступную схему систематического получения взяток от мужчин призывного возраста. Они формально засчитывались студентами, но участия в учебном процессе не принимали. На основании этого пользовались законным правом отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Представители образовательного учреждения получали из каждого "студента" около двух тысяч гривен ежемесячно. Возраст уклонистов — 21-31 год.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении их от должностей.

Им инкриминировано получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Директор образовательного учреждения в Черкассах. Фото: Офис Генпрокурора

Сообщница директора образовательного учреждения. Фото: Офис Генпрокурора

Средства, поступившие коррупционной схеме. Фото: Офис Генпрокурора

Средства, поступившие коррупционной схеме. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, что в Украине не подлежат мобилизации студенты и аспиранты дневной и дуальной формы обучения. Но врученные повестки эта категория граждан тоже не вправе игнорировать.

В Минобразования планируют изменить правила отчисления, возобновления, перевода студентов и условия предоставления академического отпуска. Для этого было объявлено общественное обсуждение.

В высших учебных заведениях Украины планируется изменение механизмов отчисления, прерывания обучения, возобновления и перевода студентов, а также предоставление им академических отпусков. Соответствующий проект был представлен для общественного обсуждения Министерством образования и науки Украины.