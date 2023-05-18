У Черкасах директор училища за хабарі допомагав чоловікам стати студентами заради відстрочки

Директор освітнього закладу в Черкасах. Фото: Офіс Генпрокурора

У Черкасах повідомлено про підозру директору, бухгалтеру та викладачу одного з закладів професійно-технічної освіти. Їх звинувачують у сприянні ухиленню від призову на військову службу.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

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Зазначається, що за даними слідства, підозрювані налагодили злочинну схему систематичного одержання хабарів від чоловіків призовного віку. Вони формально зараховувалися студентами, але участі у навчальному процесі не брали. На підставі цього користувалися законним правом на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Представники освітнього закладу отримували з кожного "студента" близько двох тисяч гривень щомісяця. Вік ухилянтів — 21-31 рік.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення їх від посад.

Їм інкриміновано одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Директор освітнього закладу у Черкасах. Фото: Офіс Генпрокурора

Спільниця директора освітнього закладу. Фото: Офіс Генпрокурора

Кошти, які надійшли корупційною схемою. Фото: Офіс Генпрокурора

Кошти, які надійшли корупційною схемою. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що в Україні не підлягають мобілізації студенти та аспіранти денної та дуальної форми навчання. Але вручені повістки ця категорія громадян теж не має права ігнорувати.

У Міносвіти планують змінити правила відрахування, поновлення, переведення студентів та умови надання академічної відпустки. Для цього було оголошено громадське обговорення.

У вищих навчальних закладах України планується зміна механізмів відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення студентів, а також надання їм академічних відпусток. Відповідний проєкт був поданий для громадського обговорення Міністерством освіти та науки України.