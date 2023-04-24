В Черкассах поймали российскую агентку: какую информацию она передавала ФСБ
В Черкассах ФСБ завербовала женщину, собиравшую информацию о Силах обороны в регионе. Также предательница получила задачу устроившихся на работу в орган местного самоуправления.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Изменница из Черкасс
В административном центре Черкасской области СБУ обнаружила российскую агентку.
Женщина собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в регионе.
Для этого она даже выезжала на местность, изучая обстановку в районе известных ей воинских частей.
Пропагандистская работа
Кроме того, коллаборантка занималась и распространением российской пропаганды.
Так, в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" она распространяла фейки о войне в Украине и оправдывала действия российских оккупантов.
Новая задача ФСБ
Впоследствии жительница Черкасс получила задание от куратора из российской спецслужбы — устроиться в орган местного самоуправления.
Там на должности она должна собирать данные о техническом состоянии и функционировании объектов критической инфраструктуры Черкасской области.
Задержание предательницы
Впрочем, последнюю задачу выполнить агент не успела.
СБУ задержала женщину, обнаружив, что ФСБ завербовала ее в начале этого года.
"В случае успешного выполнения задач оккупанты обещали своей приспешнице высокое денежное вознаграждение", — подчеркнули в Службе безопасности Украины.
Предательницы уже объявили подозрение за:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
А суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что киберспециалисты Службы безопасности совместно с ДБР и ОГП собрали доказательную базу на двух военных предателей, которые помогали России в войне против Украины.
Правонарушителями являются двое бывших сотрудников СБУ в АР Крым. Фигуранты в 2014 году перешли на сторону врага и вступили в ряды ФСБ. Они вошли в состав подконтрольной российской спецслужбе хакерской группировки Armageddon.