В Черкассах поймали российскую агентку: какую информацию она передавала ФСБ

Обыск у черкасской предательницы. Фото: Служба безопасности Украины

В Черкассах ФСБ завербовала женщину, собиравшую информацию о Силах обороны в регионе. Также предательница получила задачу устроившихся на работу в орган местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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В административном центре Черкасской области СБУ обнаружила российскую агентку.

Женщина собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в регионе.

Для этого она даже выезжала на местность, изучая обстановку в районе известных ей воинских частей.

Агент ФСБ в Черкассах

Фото: СБУ

Пропагандистская работа

Кроме того, коллаборантка занималась и распространением российской пропаганды.

Так, в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" она распространяла фейки о войне в Украине и оправдывала действия российских оккупантов.

Предательница вела пропаганду во "Вконтакте"

Фото: СБУ

Новая задача ФСБ

Впоследствии жительница Черкасс получила задание от куратора из российской спецслужбы — устроиться в орган местного самоуправления.

Там на должности она должна собирать данные о техническом состоянии и функционировании объектов критической инфраструктуры Черкасской области.

Украинка сотрудничала с ФСБ

Фото: СБУ

Задержание предательницы

Впрочем, последнюю задачу выполнить агент не успела.

СБУ задержала женщину, обнаружив, что ФСБ завербовала ее в начале этого года.

"В случае успешного выполнения задач оккупанты обещали своей приспешнице высокое денежное вознаграждение", — подчеркнули в Службе безопасности Украины.

Предательницы уже объявили подозрение за:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

А суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что киберспециалисты Службы безопасности совместно с ДБР и ОГП собрали доказательную базу на двух военных предателей, которые помогали России в войне против Украины.

Правонарушителями являются двое бывших сотрудников СБУ в АР Крым. Фигуранты в 2014 году перешли на сторону врага и вступили в ряды ФСБ. Они вошли в состав подконтрольной российской спецслужбе хакерской группировки Armageddon.