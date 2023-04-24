У Черкасах спіймали російську агентку: яку інформацію вона передавала ФСБ

Обшук у черкаської зрадниці. Фото: Служба безпеки України

У Черкасах ФСБ завербувала жінку, яка збирала інформацію про Сили оборони у регіону. Також зрадниця отримала завдання влаштувалися на роботу у орган місцевого самоврядування.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Зрадниця із Черкас

В адміністративному центрі Черкаської області СБУ виявила російську агентку.

Жінка збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у регіоні.

Для цього вона навіть виїжджала на місцевість, вивчаючи обстановку в районі відомих їй військових частин.

Агентка ФСБ у Черкасах

Фото: СБУ

Пропагандистська робота

Крім того, колаборантка займалася і поширенням російської пропаганди.

Так, у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте" вона розповсюджувала фейки про війну в Україні і виправдовувала дії російських окупантів.

Зрадниця вела пропаганду у "Вконтакте"

Фото: СБУ

Нове завдання ФСБ

Згодом мешканка Черкас отримала завдання від куратора із російської спецслужби — влаштуватися до органу місцевого самоврядування.

Там на відповідній посаді вона мала збирати дані про технічний стан та функціонування об’єктів критичної інфраструктури Черкаської області.

Українка співпрацювала із ФСБ

Фото: СБУ

Затримання зрадниці

Втім, останнє завдання виконати агентка не встигла.

СБУ затримала жінку, виявивши, що ФСБ завербувала її на початку поточного року.

"У випадку успішного виконання завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці високу грошову винагороду", — наголосили у Службі безпеки України.

Зрадниці уже оголосили підозру за:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

А суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що кіберфахівці Служби безпеки спільно з ДБР та ОГП зібрали доказову базу на двох військових-зрадників, які допомагали Росії у війні проти України.

Правопорушниками є двоє колишніх співробітників СБУ в АР Крим. Фігуранти в 2014 році перейшли на бік ворога та вступили до лав ФСБ. Вони увійшли до складу підконтрольного російській спецслужбі хакерського угруповання Armageddon.