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В Черкасской области раздались взрывы: БпЛА атакуют

28 июня 2023 02:45
обновлено: 03:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Черкасской области 28 июня: атака БпЛА
Взрывы в Черкасской области. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью 28 июня прогремели взрывы в Черкасской области. Также в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Черкасской области 28 июня

Обновлено 02:47. Взрывы прогремели в Черкасской области. По предварительным данным, работает ПВО.

Обновлено 02:49. Воздушная тревога сохраняется в центральных и южных областях Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Днепропетровской области в ночь на 28 июня прогремели взрывы. Также в Украине в ряде областей идет воздушная тревога.

Также мы писали, что ночью 28 июня в Запорожье прогремели мощные взрывы. Также на территории Украины сохраняется воздушная тревога.

Добавим, что ночью 28 июня на части территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Также существует угроза применения ракет.

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