Взрывы в Черкасской области 28 июня: атака БпЛА

В Черкасской области раздались взрывы: БпЛА атакуют
Ночью 28 июня прогремели взрывы в Черкасской области. Также в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Черкасской области 28 июня
Обновлено 02:47. Взрывы прогремели в Черкасской области. По предварительным данным, работает ПВО.
Обновлено 02:49. Воздушная тревога сохраняется в центральных и южных областях Украины.
Напомним, что в Днепропетровской области в ночь на 28 июня прогремели взрывы. Также в Украине в ряде областей идет воздушная тревога.
Также мы писали, что ночью 28 июня в Запорожье прогремели мощные взрывы. Также на территории Украины сохраняется воздушная тревога.
Добавим, что ночью 28 июня на части территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Также существует угроза применения ракет.