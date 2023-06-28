У Черкаській області пролунали вибухи: БпЛА атакують
28 червня 2023 02:45
оновлено: 02:50
Вибухи в Черкаській області. Ілюстративне фото: google.com
Вночі 28 червня пролунали вибухи в Черкаській області. Також в низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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