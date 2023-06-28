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У Черкаській області пролунали вибухи: БпЛА атакують

28 червня 2023 02:45
оновлено: 02:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Черкаській області пролунали вибухи: БпЛА атакують
Вибухи в Черкаській області. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі 28 червня пролунали вибухи в Черкаській області. Також в низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 02:47. Вибухи прогриміли в Черкаській області. За попередніми даним, працює ППО.

Оновлено 02:49. Повітряна тривога зберігається в центральних та південних областях України.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

 

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