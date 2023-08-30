В Черкасской области взрывы: БпЛА атакуют

Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Фото: google.com

В отдельных областях Украины по-прежнему сохраняется опасность повторного удара враждебных БПЛА. Таким образом, ночью, 30 августа, взрывы были слышны в Черкасской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:29. Местные жители слышали взрывы в Черкасской области.

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Воздушная тревога в Украине, угроза атаки БПЛА. Фото: alerts.in.ua

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