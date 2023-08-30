В Черкасской области взрывы: БпЛА атакуют
30 августа 2023 01:23
обновлено: 01:31
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Фото: google.com
В отдельных областях Украины по-прежнему сохраняется опасность повторного удара враждебных БПЛА. Таким образом, ночью, 30 августа, взрывы были слышны в Черкасской области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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