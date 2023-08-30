У Черкаській області вибухи: БпЛА атакують

Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Фото: google.com

В окремих областях України досі зберігається небезпека повторного удару ворожих БпЛА. Таким чином, вночі, 30 серпня, вибухи було чути в Черкаській області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 01:29. Місцеві жителі чули вибухи в Черкаській області.

Оновлено 01:30. Тим часом в Україні триває повітряна тривога. Повітряні сили попереджають про небезпеку російського обстрілу в "червоних" областях.

Повітряна тривога в Україні, загроза атаки БпЛА. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...