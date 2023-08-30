У Черкаській області вибухи: БпЛА атакують
30 серпня 2023 01:23
оновлено: 01:31
Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Фото: google.com
В окремих областях України досі зберігається небезпека повторного удару ворожих БпЛА. Таким чином, вночі, 30 серпня, вибухи було чути в Черкаській області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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