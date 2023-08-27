Вибухи в Черкаській області вночі 27 серпня: ворожий удар

Дым после взрывов в городе ночью. Фото: google.com

Украину снова охватила опасность ракетных обстрелов ночью, 27 августа. Есть информация о взрывах в Черкасской области. Воздушная тревога в стране продолжается.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 04:33. В Черкасской области раздаются мощные взрывы. По данным местных СМИ, ПВО работает по ракетам.

Обновлено 04:36. В Черкасской ОВ подтвердили работу ПВО в области.

Источник: t.me/cherkaskaODA

Обновлено 04:40. В настоящее время опасность ракетных обстрелов сохраняется по всей Украине. Воздушная тревога продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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