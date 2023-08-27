Вибухи в Черкаській області вночі 27 серпня: ворожий удар

В Черкасской области взрывы: удар врага
27 августа 2023 04:30
обновлено: 04:55
Дым после взрывов в городе ночью. Фото: google.com
Украину снова охватила опасность ракетных обстрелов ночью, 27 августа. Есть информация о взрывах в Черкасской области. Воздушная тревога в стране продолжается.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 04:36. В Черкасской ОВ подтвердили работу ПВО в области.
Обновлено 04:40. В настоящее время опасность ракетных обстрелов сохраняется по всей Украине. Воздушная тревога продолжается.
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