Вибухи в Черкаській області вночі 27 серпня: ворожий удар

Дим після вибухів у місті вночі. Фото: google.com

Україну знову охопила небезпека ракетного обстрілу вночі, 27 серпня. Є інформація про сильні вибухи в Черкаській області. Повітряна тривога в країні триває.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: t.me/cherkaskaODA

Оновлено 04:40. Наразі небезпека ракетного обстрілу зберігається по всій Україні. Повітряна тривога триває.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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