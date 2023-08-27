Вибухи в Черкаській області вночі 27 серпня: ворожий удар

У Черкаській області вибухи: удар ворога
27 серпня 2023 04:30
оновлено: 04:55
Дим після вибухів у місті вночі. Фото: google.com
Україну знову охопила небезпека ракетного обстрілу вночі, 27 серпня. Є інформація про сильні вибухи в Черкаській області. Повітряна тривога в країні триває.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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