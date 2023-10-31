Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2022 arrow В Черниговской и Киевской областях сильные взрывы — РФ атакует регион arrow

В Черниговской и Киевской областях сильные взрывы — РФ атакует регион

31 октября 2023 23:34
обновлено: 23:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Черниговской и Киевской областях сейчас 31 октября - РФ атакует регион
В Черниговской и Киевской областях произошли сильные взрывы. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Взрывы в Киевской и Черниговской областях сейчас, 31 октября, могут слышать местные жители. Вероятно, эти звуки результат работы ПВО. В нескольких областях Украины до сих пор доносится воздушная тревога.

Об этом сообщает Карта повітряних тривог.

Читайте также:

Взрывы в Киевской и Черниговской областях сейчас 31 октября

Взрывы раздаются в Киевской и Черниговской областях.

Взрывы в Киевской области
Скриншот сообщения из Telegram-канала Карта воздушных тревог

Сообщается, что пуск авиационной ракеты Х-59 с воздушного пространства Курской области (РФ). По состоянию на данный момент ракета находится в воздухе, летит по направлению к Нежинскому району Черниговской области.

"Угроза данных БпЛА типа "Shahed" во всех областях, где объявлена воздушная тревога. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — сообщают Воздушные силы.

Напомним, 31 октября, около 10:55 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Воздушная тревога была объявлена еще в Житомирской, Черниговской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме