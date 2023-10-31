Взрывы в Черниговской и Киевской областях сейчас 31 октября - РФ атакует регион

В Черниговской и Киевской областях произошли сильные взрывы. Фото: REUTERS

Взрывы в Киевской и Черниговской областях сейчас, 31 октября, могут слышать местные жители. Вероятно, эти звуки результат работы ПВО. В нескольких областях Украины до сих пор доносится воздушная тревога.

Об этом сообщает Карта повітряних тривог.

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Взрывы в Киевской и Черниговской областях сейчас 31 октября

Взрывы раздаются в Киевской и Черниговской областях.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Карта воздушных тревог

Сообщается, что пуск авиационной ракеты Х-59 с воздушного пространства Курской области (РФ). По состоянию на данный момент ракета находится в воздухе, летит по направлению к Нежинскому району Черниговской области.

"Угроза данных БпЛА типа "Shahed" во всех областях, где объявлена воздушная тревога. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — сообщают Воздушные силы.

Напомним, 31 октября, около 10:55 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Воздушная тревога была объявлена еще в Житомирской, Черниговской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.