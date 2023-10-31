Вибухи у Чернігівській та Київській областях зараз 31 жовтня — РФ атакує регіон

У Чернігівській та Київській областях сильні вибухи — РФ атакує регіон
Вибухи у Київській та Чернігівській областях зараз, 31 жовтня, можуть чути місцеві мешканці. Ймовірно, ці звуки — результат роботи ППО. У кількох областях України досі лунає повітряна тривога.
Про це повідомляє Карта повітряних тривог.
Вибухи у Київській та Чернігівській областях зараз 31 жовтня
Вибухи лунають у Київській та Чернігівській областях.
Повідомляєтся, що був пуск авіаційної ракети Х-59 з повітряного простору Курської області (РФ). Станом на зараз ракета перебуває у повітрі, летить у напрямку Ніжинського району Чернігівщини.
"Загроза уданих БпЛА типу "Shahed" у всіх областях де оголошена повітряна тривога. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — повідомляють Повітряні сили.
Нагадаємо, 31 жовтня, близько 10:55 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Повітряну тривогу оголосили ще у Житомирській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
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