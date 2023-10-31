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У Чернігівській та Київській областях сильні вибухи — РФ атакує регіон

31 жовтня 2023 23:34
оновлено: 23:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Чернігівській та Київській областях зараз 31 жовтня — РФ атакує регіон
У Чернігівській та Київській областях сильні вибухи. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вибухи у Київській та Чернігівській областях зараз, 31 жовтня, можуть чути місцеві мешканці. Ймовірно, ці звуки — результат роботи ППО. У кількох областях України досі лунає повітряна тривога.  

Про це повідомляє Карта повітряних тривог

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Вибухи у Київській та Чернігівській  областях зараз 31 жовтня

Вибухи лунають у Київській та Чернігівській областях. 

ВИбухи у Київській області
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Карта повітряних тривог

Повідомляєтся, що був пуск авіаційної ракети Х-59 з повітряного простору Курської області (РФ). Станом на зараз ракета перебуває у повітрі, летить у напрямку Ніжинського району Чернігівщини.

"Загроза уданих БпЛА типу "Shahed" у всіх областях де оголошена повітряна тривога. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — повідомляють Повітряні сили.

Нагадаємо, 31 жовтня, близько 10:55 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Повітряну тривогу оголосили ще у Житомирській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 

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