В Чернигове задержали агента РФ, который готовил ракетный удар по объектам Укрзализныци

Сотрудники СБУ. Иллюстративное фото: Facebook/СБУ

Служба безопасности Украины задержала российского агента в Чернигове. Он готовил ракетный удар по объектам "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 1 апреля.

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Готовил удар по Укрзализныце

Российский агент готовил ракетный удар по железнодорожной линии, которая соединяет северные и восточные регионы Украины. Также потенциальной целью врага являлись платформы для грузового обслуживания подвижных складов.

"Чтобы выполнить вражескую задачу, фигурант должен был проверить разведданные оккупантов относительно возможного использования железнодорожной линии для перемещения военной техники ВСУ", — говорится в сообщении.

Переписка с врагом. Фото: СБУ

Переписка с врагом. Фото: СБУ

Известно, что для этого он скрыто отслеживал движение эшелонов и фиксировал направления маршрутов и места остановок. Эти данные он должен был передать "куратору" в виде координат и фотографий.

Переписка с врагом. Фото: СБУ

"Захватчики планировали использовать эту информацию для ракетного удара по инфраструктуре "Укрзализныци", чтобы нарушить логистику ВСУ", — отметили в СБУ.

Однако правоохранителям удалось своевременно разоблачить и задержать предателя во время выполнения задания и предотвратить передачу информации.

Задержание агента. Фото: СБУ

Как оказалось, предатель работал в местном подразделении "Укрзализныци" и является идеологическим сторонником рашизма. Он стал активным участником российских Telegram-каналов с прошлого года, попав таким образом в поле зрения врага.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон и планшет, которые он использовал для коммуникации с оккупантами.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Скриншот сообщения СБУ

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, в Харькове СБУ задержала сотрудницу детского сада, которая корректировала ракетные удары РФ по городу.

Также мы писали, что на Харьковщине сообщили о подозрении агенту российской ФСБ, который передавал Кремлю информацию об объектах энергосистемы Украины.