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У Чернігові затримали агента РФ, який готував ракетний удар по об'єктах Укрзалізниці

1 квітня 2024 17:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Чернігові затримали агента РФ, який готував ракетний удар по об'єктах Укрзалізниці
Співробітники СБУ. Ілюстративне фото: Facebook/СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України затримала російського агента у Чернігові. Він готував ракетний удар по об’єктах Укрзалізниці.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram у понеділок, 1 квітня.

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Готував удар по Укрзалізниці

Російський агент готував ракетний удар по залізничній лінії, що сполучає північні та східні регіони України. Також потенційною ціллю ворога були платформи для вантажного обслуговування рухомих складів.

"Щоб виконати вороже завдання, фігурант мав перевірити розвіддані окупантів щодо можливого використання залізничної лінії для переміщення військової техніки ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

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Листування з ворогом. Фото: СБУ
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Листування з ворогом. Фото: СБУ

Відомо, що для цього він приховано відстежував рух ешелонів та фіксував напрямки маршрутів й місця зупинок. Ці дані він мав передати "куратору" у вигляді координат та фотографій.

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Листування з ворогом. Фото: СБУ

"Загарбники планували використати цю інформацію для ракетного удару по інфраструктурі Укрзалізниці, аби порушити логістику ЗСУ", — зазначили в СБУ.

Однак правоохоронцям вдалося своєчасно викрити й затримати зрадника під час виконання завдання та запобігти передачі інформації.

затримання агента РФ
Затримання агента. Фото: СБУ

Як виявилося, зрадник працював в місцевому підрозділі Укрзалізниці та є ідеологічним прихильником рашизму. Він став активним учасником російських телеграм-каналів з минулого року, таким чином потрапивши в поле зору ворога.

Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з окупантами.

Йому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Харкові СБУ затримала співробітницю дитячого садка, яка коригувала ракетні удари РФ по місту.

Також ми писали, що на Харківщині повідомили про підозру агенту російської ФСБ, який передавав Кремлю інформацію про об'єкти енергосистеми України.

Чернігів
ФСБ
окупанти
війна в Україні
ракетний удар

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