В Дании назвали главное условие, при котором передадут Украине истребители F-16

Владимир Зеленский во время визита в Данию. Фото: ОП

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что истребители F-16 Украина сможет использовать только на своей территории с целью изгнать врага.

Об этом сообщает Reuters.

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"Мы дарим оружие при условии, что оно будет использовано для изгнания врага с территории Украины. И не дальше. Такие условия: будь то танки, истребители или что-то другое", — сказал Эллеманн-Йенсен.

В Дании высказали, что передадут 19 самолетов F-16. Нидерланды имеют 42 таких истребителя. Однако пока неизвестно, отправятся ли все из них в Украину.

Напомним, в воскресенье, 20 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Лидеры обсудили ситуацию на поле боя и побывали на базе ВВС страны, где ознакомились с особенностями эксплуатации и обслуживания истребителей F-16.

Добавим, что после поездки в Нидерланды глава государства прилетел в Данию. Основная тема обсуждения — поставка истребителей F-16 Украине.

Также следует отметить, что нидерландские политические силы выразили свое недовольство действиями премьера Марка Рютта после его заявления о намерении отправить истребители F-16 без согласования с парламентом. Это решение было объявлено во время неожиданного приезда президента Украины Владимира Зеленского, когда он встречался с Рютте на авиационной базе в Эйндховене.