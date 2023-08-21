У Данії назвали головну умову, за якої передадуть Україні винищувачі F-16

Володимир Зеленський під час візиту в Данію. Фото: ОП

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що винищувачі F-16 Україна зможе використовувати лише на своїй території з метою вигнати ворога.

Про це повідомляє Reuters.

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"Ми даруємо зброю за умови, що вона буде використана для вигнання ворога з території України. І не далі. Такі умови: чи то танки, чи винищувачі, чи щось інше", — сказав Еллеманн-Єнсен.

Загалом, у Данії висловили, що передадуть 19 літаків F-16. Нідерланди мають 42 таких винищувачі. Однак, наразі невідомо, чи всі вони відправляться в Україну.

Нагадаємо, у неділю, 20 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Лідери обговорили ситуацію на полі бою та побували на базі ВПС країни, де ознайомилися з особливостями експлуатації та обслуговування винищувачів F-16.

Додамо, що після поїздки до Нідерландів глава держави прилетів до Данії. Основна тема обговорення — постачання винищувачів F-16 Україні.

Також варто зазначити, що нідерландські політичні сили висловили своє невдоволення діями прем'єра Марка Рютте після його заяви про намір відправити винищувачі F-16 без погодження з парламентом. Це рішення було оголошено під час несподіваного приїзду президента України Володимира Зеленського, коли він зустрічався з Рютте на авіаційній базі в Ейндховені.