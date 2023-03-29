В ГБР рассказали, из-за чего погибли военные центра “Десна” на Черниговщине

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян

Почти 10 дней назад, 18 марта четверо военных погибли в результате детонации артиллерийского снаряда в 169-м учебном центре "Десна" на территории Черниговской области.

Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в рамках национального телемарафона.

Смерть военных

Когда журналисты спросили о результатах расследования, Сапьян подчеркнула, что оно все еще продолжается.

"Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. Сейчас та информация, которая разрешена к обнародованию, звучит следующим образом: следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд. Сейчас продолжаются экспертизы и продолжается досудебное расследование. Подчеркну, что подобные уголовные производства (в отношении наших военных) любят тишину", — сказала она.

Таким образом, подробности происшествия, произошедшего в учебном центре, пока остаются неизвестными, поскольку расследование еще не завершено. Эксперты и следователи продолжают работать над выяснением обстоятельств случившейся трагедии, а военные власти стремятся сохранить конфиденциальность расследования, чтобы обеспечить его успешное завершение.

Напомним, что в одной из воинских частей Черниговщины во время штатных стрельб сдетонировал снаряд. Это послужило причиной гибели четырех военнослужащих.