В ГБР рассказали, из-за чего погибли военные центра “Десна” на Черниговщине
Почти 10 дней назад, 18 марта четверо военных погибли в результате детонации артиллерийского снаряда в 169-м учебном центре "Десна" на территории Черниговской области.
Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в рамках национального телемарафона.
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Смерть военных
Когда журналисты спросили о результатах расследования, Сапьян подчеркнула, что оно все еще продолжается.
"Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. Сейчас та информация, которая разрешена к обнародованию, звучит следующим образом: следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд. Сейчас продолжаются экспертизы и продолжается досудебное расследование. Подчеркну, что подобные уголовные производства (в отношении наших военных) любят тишину", — сказала она.
Таким образом, подробности происшествия, произошедшего в учебном центре, пока остаются неизвестными, поскольку расследование еще не завершено. Эксперты и следователи продолжают работать над выяснением обстоятельств случившейся трагедии, а военные власти стремятся сохранить конфиденциальность расследования, чтобы обеспечить его успешное завершение.
Напомним, что в одной из воинских частей Черниговщины во время штатных стрельб сдетонировал снаряд. Это послужило причиной гибели четырех военнослужащих.