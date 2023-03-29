У ДБР розповіли, через що загинули військові центру “Десна” на Чернігівщині
Майже 10 днів тому, 18 березня четверо військових загинули внаслідок детонації артилерійського снаряда у 169-му навчальному центрі "Десна" на території Чернігівської області.
Про це повідомила радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян у рамках національного телемарафону.
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Смерть військових
Коли журналісти запитали про результати розслідування, Сап'ян наголосила, що воно все ще продовжується.
"Розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю триває. Наразі та інформація, яка дозволена до оприлюднення, звучить так: слідчим вся інформація відома. То справді був артилерійський снаряд. Наразі тривають експертизи та триває досудове розслідування. Підкреслю, що подібні кримінальні провадження (стосовно наших військових) люблять тишу", — сказала вона.
Таким чином, подробиці події, що сталася у навчальному центрі, поки що залишаються невідомими, оскільки розслідування ще не завершено. Експерти й слідчі продовжують працювати над з'ясуванням обставин трагедії, а військова влада прагне зберегти конфіденційність розслідування, щоб забезпечити його успішне завершення.
Нагадаємо, що в одній із військових частин Чернігівщини під час штатних стрільб здетонував снаряд. Це спричинило загибель чотирьох військовослужбовців.