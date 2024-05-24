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В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза

24 мая 2024 09:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза
Ракета в небе. Фото: DW
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины утром 24 мая. Речь идет о Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Киевская и Черниговская области — ракетная опасность", — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские захватчики утром в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена государственная типография.

Впоследствии стало известно, что во время атаки оккупанты ударили по типографии ракетами С-300. Кроме того, вражеские "прилеты" были зафиксированы в центре Люботина.

война
украинцы
Украина
обстрелы
воздушная тревога

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