В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза
24 мая 2024 09:04
Ракета в небе. Фото: DW
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины утром 24 мая. Речь идет о Киевской и Черниговской областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"Киевская и Черниговская области — ракетная опасность", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российские захватчики утром в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена государственная типография.
Впоследствии стало известно, что во время атаки оккупанты ударили по типографии ракетами С-300. Кроме того, вражеские "прилеты" были зафиксированы в центре Люботина.
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