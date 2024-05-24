У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза
24 травня 2024 09:04
Ракета в небі. Фото: DW
Повітряну тривогу оголосили у декількох областях України зранку, 24 травня. Йдеться про Київську та Чернігівську.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Читайте також:
Повітряна тривога в Україні
"Київська та Чернігівська області — ракетна небезпека", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.
Згодом стало відомо, що під час атаки окупанти вдарили по типографії ракетами С-300. Крім того, ворожі "прильоти" були зафіксовані в центрі Люботина.
Читайте Новини.LIVE!