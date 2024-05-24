У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза

Ракета в небі. Фото: DW

Повітряну тривогу оголосили у декількох областях України зранку, 24 травня. Йдеться про Київську та Чернігівську.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Київська та Чернігівська області — ракетна небезпека", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.

Згодом стало відомо, що під час атаки окупанти вдарили по типографії ракетами С-300. Крім того, ворожі "прильоти" були зафіксовані в центрі Люботина.