В некоторых областях Украины снова объявили воздушную тревогу — какая угроза
25 марта 2024 21:11
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Воздушную тревогу снова объявили в некоторых областях Украины вечером, 25 марта. Речь идет о Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
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Сейчас существует угроза применения авиационных ракет Х-59 с тактической авиации Су-34/35.
К тому же зафиксирован российский дрон в Днепропетровской области.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 25 марта оккупанты обстреляли город Волчанск Харьковской области. Враг убил 65-летнего мужчину.
Также 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.
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