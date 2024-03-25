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В некоторых областях Украины снова объявили воздушную тревогу — какая угроза

25 марта 2024 21:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В некоторых областях Украины снова объявили воздушную тревогу — какая угроза
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу снова объявили в некоторых областях Украины вечером, 25 марта. Речь идет о Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Сейчас существует угроза применения авиационных ракет Х-59 с тактической авиации Су-34/35.

К тому же зафиксирован российский дрон в Днепропетровской области.

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Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 25 марта оккупанты обстреляли город Волчанск Харьковской области. Враг убил 65-летнего мужчину.

Также 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

война
Украина
оккупанты
воздушная тревога
ракеты

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