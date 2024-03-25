У деяких областях України знову оголосили повітряну тривогу — яка загроза

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Повітряну тривогу знову оголосили у деяких областях України ввечері, 25 березня. Йдеться про Дніпропетровсьу, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Наразі існує загроза застосування авіаційних ракет Х-59 з тактичної авіації Су-34/35.

До того ж зафіксовано російський дрон у Дніпропетровській області.

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 25 березня окупанти обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Ворог вбив 65-річного чоловіка.

Також 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.