У деяких областях України знову оголосили повітряну тривогу — яка загроза
25 березня 2024 21:11
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Повітряну тривогу знову оголосили у деяких областях України ввечері, 25 березня. Йдеться про Дніпропетровсьу, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
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Наразі існує загроза застосування авіаційних ракет Х-59 з тактичної авіації Су-34/35.
До того ж зафіксовано російський дрон у Дніпропетровській області.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 25 березня окупанти обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Ворог вбив 65-річного чоловіка.
Також 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.
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