Воздушная тревога в Украине днем 25 мая

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу — что известно
25 мая 2024 13:51
Ракеты в небе. Фото: Shutterstock
Воздушную тревогу в нескольких областях Украины объявили днем 25 мая. Речь идет о Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Читайте также:
Воздушная тревога в Украине
"Угроза применения ракет с баллистической траекторией полета", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, взрывы в Харькове прогремели утром 25 мая. Российские оккупанты атаковали город КАБами.
Также мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате ударов российских захватчиков в ночь на субботу, 25 мая, в Слободском районе города частично разрушен лицей. Также рядом повреждена многоэтажка и авто.
Читайте Новини.LIVE!