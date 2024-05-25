Воздушная тревога в Украине днем 25 мая

Ракеты в небе. Фото: Shutterstock

Воздушную тревогу в нескольких областях Украины объявили днем 25 мая. Речь идет о Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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"Угроза применения ракет с баллистической траекторией полета", — говорится в сообщении.

Пост о воздушной тревоге. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Харькове прогремели утром 25 мая. Российские оккупанты атаковали город КАБами.

Также мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате ударов российских захватчиков в ночь на субботу, 25 мая, в Слободском районе города частично разрушен лицей. Также рядом повреждена многоэтажка и авто.