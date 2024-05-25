Повітряна тривога в Україні вдень 25 травня

У декількох областях України оголосили повітряну тривогу — що відомо
Повітряну тривогу в декількох областях України оголосили вдень 25 травня. Йдеться про Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Сумську та Харківську області.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Повітряна тривога в Україні
"Загроза застосування ракет з балістичною траєкторією польоту", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали зранку 25 травня. Російські окупанти атакували місто КАБами.
Також мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок ударів російських загарбників в ніч проти суботи, 25 травня, у Слобідському районі міста частково зруйнований ліцей. Також поруч пошкоджена багатоповерхівка та авто.
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