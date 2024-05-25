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У декількох областях України оголосили повітряну тривогу — що відомо

25 травня 2024 13:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні вдень 25 травня
Ракети в небі. Фото: Shutterstock
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу в декількох областях України оголосили вдень 25 травня. Йдеться про Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Сумську та Харківську області.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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"Загроза застосування ракет з балістичною траєкторією польоту", — йдеться у повідомленні.

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Допис про повітряну тривогу. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали зранку 25 травня. Російські окупанти атакували місто КАБами.

Також мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок ударів російських загарбників в ніч проти суботи, 25 травня, у Слобідському районі міста частково зруйнований ліцей. Також поруч пошкоджена багатоповерхівка та авто.

війна
Україна
обстріли
окупанти
повітряна тривога

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