В День пехоты Зеленский поблагодарил воинов, которые выполняют самые сложные задачи на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В День пехоты, 6 мая, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов, которые выполняют самые сложные задачи на фронте. Он подчеркнул, что страна гордится пехотинцами.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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По словам Зеленского, пехотинцы уничтожают российских оккупантов, несмотря ни на что, и получают защиту для нашего государства и людей.

"Спасибо каждому и каждой в украинской пехоте за службу и характер, за ежедневный героизм, за то, что вы являетесь надежной основой нашей обороны! Гордимся украинскими пехотинцами!" — подчеркнул глава государства.

Напомним, 4 мая во время традиционного вечернего видеообращения к народу Украины Президент Зеленский призвал граждан быть максимально внимательными на Пасху, поскольку российские обстрелы не прекращаются.

Также украинский лидер рассказал, что на Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, будут обсуждаться такие украинские вопросы, как обмен пленных по принципу "всех на всех" и возвращение детей, принудительно депортированных Россией. Кроме того, на международном форуме будут говорить об энергетической, ядерной безопасности и свободном судоходстве в контексте полномасштабной войны в Украине.