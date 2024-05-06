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В День пехоты Зеленский поблагодарил воинов, которые выполняют самые сложные задачи на фронте

6 мая 2024 10:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В День пехоты Зеленский поблагодарил воинов, которые выполняют самые сложные задачи на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В День пехоты, 6 мая, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов, которые выполняют самые сложные задачи на фронте. Он подчеркнул, что страна гордится пехотинцами.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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По словам Зеленского, пехотинцы уничтожают российских оккупантов, несмотря ни на что, и получают защиту для нашего государства и людей. 

"Спасибо каждому и каждой в украинской пехоте за службу и характер, за ежедневный героизм, за то, что вы являетесь надежной основой нашей обороны! Гордимся украинскими пехотинцами!" — подчеркнул глава государства.

Напомним, 4 мая во время традиционного вечернего видеообращения к народу Украины Президент Зеленский призвал граждан быть максимально внимательными на Пасху, поскольку российские обстрелы не прекращаются.

Также украинский лидер рассказал, что на Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, будут обсуждаться такие украинские вопросы, как обмен пленных по принципу "всех на всех" и возвращение детей, принудительно депортированных Россией. Кроме того, на международном форуме будут говорить об энергетической, ядерной безопасности и свободном судоходстве в контексте полномасштабной войны в Украине.

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