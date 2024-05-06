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У День піхоти Зеленський подякував воїнам, які виконують найскладніші завдання на фронті

6 травня 2024 10:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У День піхоти Зеленський подякував воїнам, які виконують найскладніші завдання на фронті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У День піхоти, 6 травня, Президент України Володимир Зеленський подякував воїнам, які виконують найскладніші завдання на фронті. Він наголосив, що країна пишається піхотинцями.

Про це український лідер написав у Telegram.

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За словами Зеленського, піхотинці знищують російських окупантів попри все та здобувають захист для нашої держави і людей. 

"Дякую кожному й кожній в українській піхоті за службу й характер, за щоденний героїзм, за те, що ви є надійною основою нашої оборони! Пишаємося українськими піхотинцями!" — наголосив глава держави.

Нагадаємо, 4 травня під час традиційного вечірнього відеозвернення до народу України Президент Зеленський закликав громадян бути максимально уважними на Великодні свята, оскільки російські обстріли не припиняються. 

Також український лідер розповів, що на Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, будуть обговорюватись такі українські питання, як обмін полонених за принципом "всіх на всіх" та повернення дітей, яких примусово депортувала Росія. Крім того, на міжнародному форумі говоритимуть про енергетичну, ядерну безпеку й вільне судноплавство в контексті повномасштабної війни в Україні.

Володимир Зеленський
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