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В Госдепе США ответили, сколько времени Вашингтон намерен помогать Киеву

23 апреля 2024 01:19
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Госдепе США заявили, что Вашингтон будет оказывать помощь Киеву до конца войны
Заседание Когресса США. Фото иллюстративное: Atlantic Council
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Вашингтон будет оказывать помощь Киеву до конца войны. Доказательство этому — недавнее голосование Конгресса США, когда за выделение помощи украинскому государству проголосовало большинство законодателей. Неоднозначная позиция республиканцев не станет угрозой для принятия таких решений в дальнейшем.

Об этом на встрече с журналистами заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает РБК-Украина.

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Поддержка не уменьшается и будет продолжаться

По словам чиновника, американские власти с самого начала, то есть с ноября прошлого года, верили, что в Палате представителей инициативу поддержат более 300 конгрессменов.

 

"И на этот раз мы получили именно это количество. Так что я думаю, это показывает, что поддержка не уменьшается. Она остается, и тот факт, что она осталась настолько интенсивной, как вы видели в Палате представителей во время голосования, свидетельствует о том, что мы остаемся с Украиной, пока она не победит", — убежден О'Брайен.

О'Брайен подчеркнул, что большинство членов Палаты представителей поддержали восстановление поддержки Украины и украинских военных, когда понимали, что без их голоса могут обойтись.

Напомним, 22 апреля двухпартийная делегация Конгресса США прибыла с визитом в Киев. С американскими конгрессменами встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, почему спикер Палаты представителей США изменил мнение о помощи Украине.

США
война
Конгресс
военная помощь
Украина
голосование
Республиканская партия

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