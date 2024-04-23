У Держдепі США заявили, що Вашингтон буде надавати допомогу Києві до кінця війни

Засідання Когресу США. Фото ілюстративне: Atlantic Council

Вашингтон надаватиме допомогу Києву до кінця війни. Доказ цьому — нещодавне голосування Конгресу США, коли за виділення помочі українській державі проголосувала більшість законодавців. Неоднозначна позиція республіканців не стане загрозою для ухвалення таких рішень у подальшому.

Про це на зустрічі з журналістами заявив помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, передає РБК-Україна.

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Підтримка не зменшується і буде продовжуватись

За словами чиновника, американська влада від самого початку, тобто з листопада минулого року, вірила, що в Палаті представників ініціативу підтримають понад 300 конгресменів.

"І цього разу ми отримали саме цю кількість. Тож я думаю, це показує, що підтримка не зменшується. Вона залишається, і той факт, що вона залишилася настільки інтенсивною, як ви бачили у Палаті представників під час голосування, свідчить про те, що ми залишаємося з Україною, доки вона не переможе", — переконаний О'Браєн.

О'Браєн підкреслив, що більшість членів Палати представників підтримали відновлення підтримки України та українських військових, коли вони розуміли, що їхній голос не є необхідним.

Нагадаємо, 22 квітня Двопартійна делегація Конгресу США прибула з візитом до Києва. З американськими конгресменами зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Раніше стало відомо, чому спікер Палати представників США змінив думку про допомогу Україні.