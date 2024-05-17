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В Госдепе США заявили, что новая помощь повлияет на изменения на поле боя в Украине

17 мая 2024 07:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Помощь от США повлияет на боле боя в Украине
Представитель Госдепа США Ведант Пател. Фото: Flickr
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новую финансовую помощь. Представитель Государственного департамента Ведант Пател заявил, что пакет изменит ход действий на поле боя.

Об этом сообщает Укринформ.

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Пакет помощи от США

"Мы знаем, что сейчас сложное время, но мы уверены, что военная помощь также будет иметь реальные изменения на поле боя", — отметил Пател.

Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Киев объявил о выделении 2 млрд долларов дополнительной поддержки в виде иностранного военного финансирования.

Известно, что эти средства будут направлены на Программу оборонного предпринимательства Украины и для дальнейшего усиления способностей ВСУ.

Напомним, 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал оказать немедленную помощь для защиты Харьковщины, имея в виду два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Кроме того, Блинкен заявлял, что США планируют заключить с Украиной соглашение о безопасности сроком 10 лет.

США
финансовая помощь
военная помощь
война в Украине
фронт

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