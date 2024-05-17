Помощь от США повлияет на боле боя в Украине

В Госдепе США заявили, что новая помощь повлияет на изменения на поле боя в Украине
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новую финансовую помощь. Представитель Государственного департамента Ведант Пател заявил, что пакет изменит ход действий на поле боя.
Об этом сообщает Укринформ.
Пакет помощи от США
"Мы знаем, что сейчас сложное время, но мы уверены, что военная помощь также будет иметь реальные изменения на поле боя", — отметил Пател.
Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Киев объявил о выделении 2 млрд долларов дополнительной поддержки в виде иностранного военного финансирования.
Известно, что эти средства будут направлены на Программу оборонного предпринимательства Украины и для дальнейшего усиления способностей ВСУ.
Напомним, 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал оказать немедленную помощь для защиты Харьковщины, имея в виду два зенитно-ракетных комплекса Patriot.
Кроме того, Блинкен заявлял, что США планируют заключить с Украиной соглашение о безопасности сроком 10 лет.
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