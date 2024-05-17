Допомога від США вплине на боле бою в Україні

У Держдепі США заявили, що нова допомога вплине на зміни на полі бою в Україні
Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову фінансову допомогу. Речник Державного департаменту Ведант Пател заявив, що пакет змінить хід дій на полі бою.
Про це повідомляє Укрінформ.
Пакет допомоги від США
"Ми знаємо, що зараз складний час, але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою", — зазначив Пател.
Він зауважив, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Києва оголосив про виділення 2 млрд доларів додаткової підтримки у вигляді іноземного військового фінансування.
Відомо, що ці кошти підуть на Програму оборонного підприємництва України та для подальшого посилення спроможностей ЗСУ.
Нагадаємо, 14 травня Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликав надати негайну допомогу для захисту Харківщини, маючи на увазі два зенітно-ракетні комплекси Patriot.
Крім того, Блінкен заявляв, що США планують укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років.
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