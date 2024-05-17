Допомога від США вплине на боле бою в Україні

Речник Держдепу США Ведант Пател. Фото: Flickr

Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову фінансову допомогу. Речник Державного департаменту Ведант Пател заявив, що пакет змінить хід дій на полі бою.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"Ми знаємо, що зараз складний час, але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою", — зазначив Пател.

Він зауважив, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Києва оголосив про виділення 2 млрд доларів додаткової підтримки у вигляді іноземного військового фінансування.

Відомо, що ці кошти підуть на Програму оборонного підприємництва України та для подальшого посилення спроможностей ЗСУ.

Нагадаємо, 14 травня Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликав надати негайну допомогу для захисту Харківщини, маючи на увазі два зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Крім того, Блінкен заявляв, що США планують укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років.