Спикер Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары по территории РФ

Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. Фото: Anadolu Agency

Украина является суверенным государством, поэтому имеет право сама решать, по каким целям на территории России наносить удары собственным оружием. Также США не запрещает украинцам применять в российских пограничных регионах оружие американского производства.

Как сообщил в понедельник, 30 сентября, корреспондент Укринформа, такое заявление спикер Госдепартамента Мэтью Миллер сделал в ответ на вопрос о возможности Украины получить от США разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь России.

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"Украине не нужно наше разрешение, чтобы наносить ответные удары по российским целям. Они (украинцы — Ред.) являются суверенной страной и могут использовать то оружие, которое создали самостоятельно, а его очень много", — отметил Миллер.

Также представитель внешнеполитического американского ведомства напомнил, что на прошлой неделе Президент США Джозеф Байден объявил о выделении восьми миллиардов на помощь Украине в сфере безопасности и отметил, что американский народ будет в дальнейшем поддерживать украинцев. По его словам, у Украины большой потенциал, чтобы защитить себя, а США не против ударов украинцев по российским целям в приграничной территории, откуда войска РФ разворачивают наступательные действия.

Напомним, в ходе визита в США Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с партнерами разрешение на удары вглубь России. По словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, о получении соответствующего разрешения первыми узнают россияне.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Украине запретят наносить дальнобойные удары по территории России с помощью западного оружия, россияне продолжат уничтожать украинские города. Это может привести к гибели десятков тысяч мирных людей.