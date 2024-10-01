Спикер Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары по территории РФ

В Госдепе США заявили, что Украина может без разрешения атаковать РФ своим оружием
Украина является суверенным государством, поэтому имеет право сама решать, по каким целям на территории России наносить удары собственным оружием. Также США не запрещает украинцам применять в российских пограничных регионах оружие американского производства.
Как сообщил в понедельник, 30 сентября, корреспондент Укринформа, такое заявление спикер Госдепартамента Мэтью Миллер сделал в ответ на вопрос о возможности Украины получить от США разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь России.
Что говорят в Госдепе США об ударах Украины по территории РФ
"Украине не нужно наше разрешение, чтобы наносить ответные удары по российским целям. Они (украинцы — Ред.) являются суверенной страной и могут использовать то оружие, которое создали самостоятельно, а его очень много", — отметил Миллер.
Также представитель внешнеполитического американского ведомства напомнил, что на прошлой неделе Президент США Джозеф Байден объявил о выделении восьми миллиардов на помощь Украине в сфере безопасности и отметил, что американский народ будет в дальнейшем поддерживать украинцев. По его словам, у Украины большой потенциал, чтобы защитить себя, а США не против ударов украинцев по российским целям в приграничной территории, откуда войска РФ разворачивают наступательные действия.
Напомним, в ходе визита в США Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с партнерами разрешение на удары вглубь России. По словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, о получении соответствующего разрешения первыми узнают россияне.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Украине запретят наносить дальнобойные удары по территории России с помощью западного оружия, россияне продолжат уничтожать украинские города. Это может привести к гибели десятков тысяч мирных людей.
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