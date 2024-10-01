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У Держдепі США заявили, що Україна може без дозволу атакувати РФ своєю зброєю

1 жовтня 2024 00:45
Чекарьова Марія - редактор
Речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Україна може завдавати ударів по території РФ
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер. Фото: Anadolu Agency
Чекарьова Марія - редактор

Україна є суверенною державою, тому має право сама вирішувати, по яких цілях на території Росії завдавати ударів власною зброєю. Також США не забороняє українцям застосовувати у прикордонних російських регіонах зброю американського виробництва.

Як повідомив у понеділок, 30 вересня, кореспондент Укрінформу, таку заяву речник Держдепартаменту Метью Міллер зробив у відповідь на запитання щодо можливості України отримати від США дозвіл на завдання ударів американською зброєю вглиб Росії.

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"Україні не потрібен наш дозвіл, щоб завдавати ударів у відповідь по російських цілях. Вони (українці — Ред.) є суверенною країною і можуть використовувати ту зброю, яку створили самостійно, а її дуже багато", — зазначив Міллер.

Також представник зовнішньополітичного американського відомства нагадав, що минулого тижня Президент США Джозеф Байден оголосив про виділення восьми мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки, та зазначив, що американський народ надалі підтримуватиме українців. За його словами, Україна має великий потенціал, щоб захистити себе, а США не проти ударів українців по російських цілях у прикордонній території, звідки війська РФ розгортають наступальні дії.

Нагадаємо, під час візиту до США Президент України Володимир Зеленський обговорив із партнерами дозвіл на удари вглиб Росії. За словами його прессекретаря Сергія Никифорова, про отримання відповідного дозволу першими дізнаються росіяни.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що в разі, якщо Україні заборонять завдавати далекобійних ударів по території Росії за допомогою західної зброї, росіяни продовжать нищити українські міста. Це може призвести до загибелі десятків тисяч мирних людей.

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