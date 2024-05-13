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В Дії вскоре появится удостоверение ветерана

13 мая 2024 20:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удостоверение ветерана в Дії – кто может оформить
Удостоверение ветерана. Фото: ''Дія''
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В приложении "Дія" в скором времени появится новый документ. Речь идет об удостоверении ветерана, его смогут оформить категории людей, которые пострадали от войны.

Об этом сообщает пресс-служба ''Дії'' в Telegram в понедельник, 13 мая.

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Удостоверение ветерана в ''Дії''

"Работаем, чтобы бюрократии было меньше в жизни Защитников и Защитниц. Совсем скоро у ''Дії'' появится новый цифровой документ — удостоверение ветерана", — говорится в сообщении.

Там призвали украинцев протестировать документ, записавшись на бета-тест. К нему могут присоединиться:

  • участники боевых действий;
  • люди с инвалидностью в результате войны;
  • участники войны;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • члены семьи погибшего ветерана войны;
  • члены семьи погибшего Защитника Украины.

Для того чтобы присоединиться к бета-тесту, нужно:

  • ID-карта или загранпаспорт в ''Дії'';
  • верифицированная карточка налогоплательщика.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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Скриншот сообщения ''Дії''

Напомним, недавно у "Дії" появился новый функционал — шеринг документов. С помощью этого сервиса пользователь может пересылать электронные копии документов в необходимые учреждения.

Также мы писали, что украинцам доступны компенсации за трудоустройство переселенцев через государственный портал "Дія". Размер компенсации — 8 000 гривен.

Дия
украинцы
ветераны
документы
война в Украине

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