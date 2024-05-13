Удостоверение ветерана в Дії – кто может оформить

В Дії вскоре появится удостоверение ветерана
В приложении "Дія" в скором времени появится новый документ. Речь идет об удостоверении ветерана, его смогут оформить категории людей, которые пострадали от войны.
Об этом сообщает пресс-служба ''Дії'' в Telegram в понедельник, 13 мая.
Удостоверение ветерана в ''Дії''
"Работаем, чтобы бюрократии было меньше в жизни Защитников и Защитниц. Совсем скоро у ''Дії'' появится новый цифровой документ — удостоверение ветерана", — говорится в сообщении.
Там призвали украинцев протестировать документ, записавшись на бета-тест. К нему могут присоединиться:
- участники боевых действий;
- люди с инвалидностью в результате войны;
- участники войны;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- члены семьи погибшего ветерана войны;
- члены семьи погибшего Защитника Украины.
Для того чтобы присоединиться к бета-тесту, нужно:
- ID-карта или загранпаспорт в ''Дії'';
- верифицированная карточка налогоплательщика.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Напомним, недавно у "Дії" появился новый функционал — шеринг документов. С помощью этого сервиса пользователь может пересылать электронные копии документов в необходимые учреждения.
Также мы писали, что украинцам доступны компенсации за трудоустройство переселенцев через государственный портал "Дія". Размер компенсации — 8 000 гривен.
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