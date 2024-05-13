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У Дії незабаром з'явиться посвідчення ветерана

13 травня 2024 20:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Посвідчення ветерана в Дії — хто може оформити
Посвідчення ветерана. Фото: Дія
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У застосунку "Дія" незабаром з'явиться новий документ. Йдеться про посвідчення ветерана, його зможуть оформити категорії людей, що постраждали від війни.

Про це повідомляє пресслужба Дії у Telegram у понеділок, 13 травня.

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Посвідчення ветерана у Дії

"Працюємо, щоб бюрократії було менше в житті Захисників та Захисниць. Зовсім скоро в Дії з`явиться новий цифровий документ — посвідчення ветерана", — йдеться у повідомленні.

Там закликали українців протестувати документ, записавшись на бета-тест. До нього можуть доєднатися:

  • учасники бойових дій;
  • люди з інвалідністю внаслідок війни; 
  • учасники війни;
  • постраждалі учасники Революції Гідності;
  • члени сім’ї загиблого ветерана війни;
  • члени сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України 

 Для того, аби долучитися до бета-тесту, треба:  

  • ID-карта або закордонний паспорт у Дії;
  • верифікована картка платника податків.

Зареєструватися можна за посиланням.

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Скриншот допису Дії

Нагадаємо, нещодавно в "Дії" з'явився новий фунціонал — шеринг документів. За допомогою цього сервісу користувач може пересилати електронні копії своїх документів до необхідних установ.

Також ми писали, що українцям доступні компенсації за працевлаштування переселенців через державний портал "Дія". Розмір компенсації — 8000 гривень.

Дія
українці
ветерани
документи
війна в Україні

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