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В Днепре раздаются взрывы

22 мая 2023 02:54
обновлено: 03:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Днепре раздаются взрывы
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине объявили о воздушной тревоге. Местные жители слышат взрывы в Днепре.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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02:52. Взрывы в Ивано-Франковске. По предварительной информации, работает ПВО.

В настоящее время продолжается воздушная тревога в большинстве областей Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

03:07 . В Днепре раздаются повторные взрывы.

03:18 . Повторные взрывы в Днепре.

03:20. "Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия российских террористических ударов" , - отметил председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.

03:31 . Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Харьковской области.

03:36. Взрывы в Днепре и Запорожье.

03:44. "Ту-22м3 отработали. Под удар попал Днепр" , - сообщают мониторинговые каналы.

 

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