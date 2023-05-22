В Днепре раздаются взрывы

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В Украине объявили о воздушной тревоге. Местные жители слышат взрывы в Днепре.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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02:52. Взрывы в Ивано-Франковске. По предварительной информации, работает ПВО.

В настоящее время продолжается воздушная тревога в большинстве областей Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

03:07 . В Днепре раздаются повторные взрывы.

03:18 . Повторные взрывы в Днепре.

03:20. "Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия российских террористических ударов" , - отметил председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.

03:31 . Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Харьковской области.

03:36. Взрывы в Днепре и Запорожье.

03:44. "Ту-22м3 отработали. Под удар попал Днепр" , - сообщают мониторинговые каналы.