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У розвідці Британії пояснили зміну тактики російських обстрілів по Україні

21 травня 2023 12:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У розвідці Британії пояснили зміну тактики російських обстрілів по Україні
Російські солдати готуються до атаки. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російська стратегія масованих атак на Україну дещо змінилася. Обстріли стали частішими із застосуванням дронів і ракет одночасно.

Про це повідомляє британська розвідка .

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Зміна тактики обстрілів

Британська розвідка повідомляє, що частота ракетних ударів, очевидно, націлена на зниження ефективності протиповітряної оборони України. На додаток до ракет, Росія стала інтенсивно залучити розвідувальні дрони, включаючи модель SuperCam.

"З огляду на модифікації попередніх масованих атак Росія все більше застосовує безпілотні літальні апарати, оснащені розвідувальною апаратурою. Ймовірно, ця тактика була застосована в прагненні отримати більш актуальну інформацію про бойові втрати й оптимізувати процес прицілювання", — стверджується в повідомленні.

Британські розвідники вказують, що проблеми зі швидким і точним прицілюванням були основним слабким місцем російських військових. Але, попри застосування дронів, аналітики припускають, що вони не зможуть кардинально покращити ситуацію через вразливість перед українською протиповітряною обороною.

Нагадаємо, що кожен охочий може спостерігати події війни Росії проти України в режимі онлайн. Для цього є кілька інтернет-ресурсів.

Також ми писали, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вкотре заявив про нібито перемогу у Бахмуті 20 травня. Він також оголосив про намір бійців вийти із міста 25 травня.

 

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