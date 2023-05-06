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В Днепре раздаются взрывы: в большинстве областей объявлена воздушная тревога

6 мая 2023 21:37
обновлено: 22:24
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Днепре раздаются взрывы: в большинстве областей объявлена воздушная тревога
Срочная новость
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В субботу вечером, 6 мая, в Днепре раздались звуки взрыва. В Днепропетровской и Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

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В области объявлена воздушная тревога.

Отмечают, что в Днепре работают силы ПВО по вражеским беспилотникам. Ожидаем официальную информацию.

Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также призывает не игнорировать воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог в 22:48.

тревога
Карта воздушных тревог по Украине. Фото: скриншот

Новость дополняется.

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