В Днепре раздаются взрывы: в большинстве областей объявлена воздушная тревога

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В субботу вечером, 6 мая, в Днепре раздались звуки взрыва. В Днепропетровской и Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

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В области объявлена воздушная тревога.

Отмечают, что в Днепре работают силы ПВО по вражеским беспилотникам. Ожидаем официальную информацию.

Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также призывает не игнорировать воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог в 22:48.

Карта воздушных тревог по Украине. Фото: скриншот

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