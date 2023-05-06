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У Дніпрі лунають вибухи: оголошено повітряну тривогу

6 травня 2023 21:37
оновлено: 22:09
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Дніпрі лунають вибухи: оголошено повітряну тривогу
Термінова новина
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У суботу ввечері, 6 травня, у Дніпрі пролунали звуки вибуху. В Дніпропетровській та Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

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В області оголошена повітряна тривога.

Зазначають, що в Дніпрі працюють сили ППО по ворожих безпілотниках. Очікуємо офіційну інформацію.

Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також закликає не ігнорувати повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог на 22:06.

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Мапа повітряних тривог по Україні. Фото: скріншот

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