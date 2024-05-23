Взрыв в Днепре днем 23 мая

Ракета в небе. Фото: росСМИ

Взрыв в Днепре раздался днем, 23 мая. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Информация о взрыве появилась около 12:06.

Пост о взрыве в Днепре. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрыв в Харькове прогремел утром 23 мая. Глава ОВА Олег Синегубов призвал людей находиться в укрытиях.

Впоследствии стало известно, что под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки есть погибшие и раненые.