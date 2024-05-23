Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Днепре сообщают о сильном взрыве arrow

В Днепре сообщают о сильном взрыве

23 мая 2024 12:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрыв в Днепре днем 23 мая
Ракета в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрыв в Днепре раздался днем, 23 мая. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрыв в Днепре

Информация о взрыве появилась около 12:06.

null
Пост о взрыве в Днепре. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

null
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрыв в Харькове прогремел утром 23 мая. Глава ОВА Олег Синегубов призвал людей находиться в укрытиях.

Впоследствии стало известно, что под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки есть погибшие и раненые.

война
взрыв
Днепр
обстрелы
воздушная тревога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ