Взрыв в Днепре днем 23 мая

В Днепре сообщают о сильном взрыве
23 мая 2024 12:14
Ракета в небе. Фото: росСМИ
Взрыв в Днепре раздался днем, 23 мая. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Информация о взрыве появилась около 12:06.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, взрыв в Харькове прогремел утром 23 мая. Глава ОВА Олег Синегубов призвал людей находиться в укрытиях.
Впоследствии стало известно, что под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки есть погибшие и раненые.
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