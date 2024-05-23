Вибух у Дніпрі вдень 23 травня

У Дніпрі повідомляють про сильний вибух
23 травня 2024 12:14
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
Вибух у Дніпрі пролунав вдень, 23 травня. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Інформація про вибух з'явилася близько 12:06.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав зранку 23 травня. Очільник ОВА Олег Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях.
Згодом стало відомо, що під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
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