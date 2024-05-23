Вибух у Дніпрі вдень 23 травня

Ракета в небі. Фото: росЗМІ

Вибух у Дніпрі пролунав вдень, 23 травня. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибух у Дніпрі

Інформація про вибух з'явилася близько 12:06.

Допис про вибух у Дніпрі. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав зранку 23 травня. Очільник ОВА Олег Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях.

Згодом стало відомо, що під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.