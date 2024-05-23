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У Дніпрі повідомляють про сильний вибух

23 травня 2024 12:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибух у Дніпрі вдень 23 травня
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибух у Дніпрі пролунав вдень, 23 травня. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух у Дніпрі

Інформація про вибух з'явилася близько 12:06.

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Допис про вибух у Дніпрі. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав зранку 23 травня. Очільник ОВА Олег Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях.

Згодом стало відомо, що під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

війна
вибух
Дніпро
обстріли
повітряна тривога

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