В Днепре раздался мощный взрыв
15 мая 2024 13:35
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративный: depositphotos.com
В Днепре раздался мощный взрыв в обед, 15 мая. Перед этим в городе и регионе раздалась воздушная тревога из-за угрозы применения авиационных средств поражения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, мониторинговые и местные паблики в Telegram.
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13:27 в ПС ВСУ предупредили о скоростной цели в направлении Днепра.
Впоследствии местные паблики сообщили, что в городе раздался взрыв.
Напомним, что сегодня утром, 15 мая, взрыв произошел в Сумах.
Также ночью 15 мая было неспокойно в Крыму. Взрывы раздавались в Севастополе, Евпатории, Симферополе, Саках, Балаклаве, Бахчисарае и Новофедоровке. Из-за этого на время перекрывали движение по Крымскому мосту.
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