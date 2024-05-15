Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративный: depositphotos.com

В Днепре раздался мощный взрыв в обед, 15 мая. Перед этим в городе и регионе раздалась воздушная тревога из-за угрозы применения авиационных средств поражения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, мониторинговые и местные паблики в Telegram.

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13:27 в ПС ВСУ предупредили о скоростной цели в направлении Днепра.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Впоследствии местные паблики сообщили, что в городе раздался взрыв.

Сообщение Днепр Оперативный. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня утром, 15 мая, взрыв произошел в Сумах.

Также ночью 15 мая было неспокойно в Крыму. Взрывы раздавались в Севастополе, Евпатории, Симферополе, Саках, Балаклаве, Бахчисарае и Новофедоровке. Из-за этого на время перекрывали движение по Крымскому мосту.