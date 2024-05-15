У Дніпрі пролунав потужний вибух
15 травня 2024 13:35
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: depositphotos.com
У Дніпрі пролунав потужний вибух в обід, 15 травня. Перед цим у місті та регіоні пролунала повітряна тривога через загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, моніторингові та місцеві пабліки у Telegram.
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13:27 у ПС ЗСУ попередили про швидкісну ціль в напрямку Дніпра.
Згодом місцеві пабліки повідомили, що у місті пролунав вибух.
Нагадаємо, що сьогодні зранку, 15 травня, вибух пролунав у Сумах.
Також уночі 15 травня було неспокійно у Криму. Вибухи лунали в Севастополі, Євпаторії, Сімферополі, Саках, Балаклаві, Бахчисараї та Новофедорівці. Через це на деякий час перекривали рух Кримським мостом.
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