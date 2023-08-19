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В Днепре СБУ задержала российского агента: подробности

19 августа 2023 05:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Днепре СБУ задержала российского агента: подробности
Сотрудники СБУ задержали российский агент. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба безопасности Украины задержала в Днепре участника агентурной сети главного управления генштаба ВС РФ. Это уже восьмой агент вражеской сети, задержанный в Днепре.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Собирал данные об ВСУ

Это уже восьмой агент по российской сети в Днепре, разоблаченный СБУ. После задержания подельников в январе 2023 года он скрывался, но недавно перешел на резервный канал общения с российской спецслужбой и продолжил выполнение враждебных задач.

Для маскировки злоумышленник использовал статус соучредителя общественной организации, которая якобы занималась волонтерством.

Российский агент пытался установить места базирования штабов сил обороны на территории региона. Также он передавал врагу информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на передовую. В частности, наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации, расположенного вблизи железнодорожной развязки.

Также злоумышленник под вымышленными предлогами выспрашивал у знакомых информацию об украинских защитниках, а также отслеживал данные о последствиях вражеских ударов по Днепру. Эту информацию захватчики использовали для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на Днепр.

В доме агента провели обыски

Во время обысков у агента обнаружили мобильный телефон с поличным с представителем российского ГРУ.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (Государственная измена, совершенное в условиях военного положения). По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Киевской области Службе безопасности Украины (СБУ) удалось задержать еще одного российского агента-корректировщика. Он был причастен к подготовке атак на украинскую столицу.

Кроме того, в Одессе служба безопасности Украины задержала российскую агентку. Оказалось, что женщина работала на ФСБ, получая за это зарплату.

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