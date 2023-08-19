У Дніпрі СБУ затримала російського агента: подробиці

Співробітники СБУ затримали російського агента. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Дніпрі учасника агентурної мережі головного управління генштабу ЗС РФ. Це вже восьмий агент ворожої мережі, затриманий у Дніпрі.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Це вже восьмий агент з російської мережі у Дніпрі, якого викрила СБУ. Після затримання спільників у січні 2023 року він переховувався, але нещодавно перейшов на резервний канал спілкування з російською спецслужбою і продовжив виконання ворожих завдань.

Для маскування зловмисник використовував статус співзасновника громадської організації, яка нібито займалася волонтерством.

Російський агент намагався встановити місця базування штабів Сил оборони на території регіону. Також він передавав ворогу інформацію про орієнтовну кількість і види військової техніки, яку переправляли залізницею на передову. Зокрема спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ з офісу громадської організації, розташованого поблизу залізничної розв’язки.

Також зловмисник під вигаданими приводами випитував у знайомих інформацію про українських захисників, а також відстежував дані про наслідки ворожих ударів по Дніпру. Цю інформацію загарбники використовували для підготовки нових і коригування повторних повітряних атак на Дніпро.

В помешканні агента провелиобшуки

Під час обшуків в агента виявили мобільний телефон із доказами його листування з представником російського ГРУ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За клопотанням СБУ суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Київщині Службі безпеки України (СБУ) вдалося затримати ще одного російського агента-коригувальника. Він був причетний до підготовки атак на українську столицю.

Крім того, в Одесі Служба безпеки України затримала російську агентку. Виявилося, що жінка працювала на ФСБ, отримуючи за це зарплату.