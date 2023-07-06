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В Днепропетровской области прогремел взрыв: атака БпЛА

6 июля 2023 01:00
обновлено: 01:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Днепропетровской области прогремел взрыв: атака БпЛА
Взрывы в Днепропетровской области. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 6 июля, в Днепропетровской области раздаются взрывы. также в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:02. В Днепропетровской области раздался взрыв. по предварительной информации, работает ПВО.

Обновлено 01:04. В настоящее время воздушная тревога объявлена в ряде областей, в частности, в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:07. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности.

Источник: t.me/kpszsu

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