В Днепропетровской области прогремел взрыв: атака БпЛА
6 июля 2023 01:00
обновлено: 01:08
Взрывы в Днепропетровской области. Иллюстративное фото: google.com
Ночью, 6 июля, в Днепропетровской области раздаются взрывы. также в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 01:02. В Днепропетровской области раздался взрыв. по предварительной информации, работает ПВО.
Обновлено 01:04. В настоящее время воздушная тревога объявлена в ряде областей, в частности, в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Обновлено 01:07. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности.