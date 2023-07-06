У Дніпропетровській області прогримів вибух: атака БпЛА

Вибухи в Дніпропетровській області. Ілюстративне фото: google.com

Вночі, 6 липня, в Дніпропетровській області лунають вибухи. також в кількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:02. В Дніпропетровській області пролунав вибух. за попередньою інформацією, працює ППО.

Оновлено 01:04. Наразі повітряну тривогу оголошено в низці областей, зокрема в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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