У Дніпропетровській області прогримів вибух: атака БпЛА
6 липня 2023 01:00
оновлено: 01:18
Вибухи в Дніпропетровській області. Ілюстративне фото: google.com
Вночі, 6 липня, в Дніпропетровській області лунають вибухи. також в кількох областях України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 01:02. В Дніпропетровській області пролунав вибух. за попередньою інформацією, працює ППО.
Оновлено 01:04. Наразі повітряну тривогу оголошено в низці областей, зокрема в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
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