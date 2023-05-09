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В ГСЧС показали видео, как уничтожают 500-килограммовую авиабомбу

9 мая 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ГСЧС показали видео, как уничтожают 500-килограммовую авиабомбу
ГСЧС на минном поле. Фото: facebook/ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Саперы Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины продолжают рискованную работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории страны. Недавно саперы службы ликвидировали 500-килограммовую авиабомбу.

Об этом сообщает ГСЧС.

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В сообщении говорится, что авиабомбу запустили российские военные в прифронтовом городе Запорожской области. Бомба весом 500 килограммов могла стать причиной человеческих жертв и значительных разрушений на территории города.

Каждый день пиротехники выполняют опасную работу, проверяя места, где могут находиться нераскрытые боеприпасы и другие взрывоопасные предметы. Их работа требует высокой концентрации, точности и скрупулезности, так как любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

Согласно информации ГСЧС, только на территории Запорожской области за время полномасштабной войны России против Украины, было уничтожено более трех тысяч боеприпасов. Однако, пиротехники продолжают находить новые места складирования оружия и продолжают работу по обезвреживанию опасных предметов, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей.

Напомним, что 6 мая, в Харьковской области тракторист подорвался на вражеской мине. Харьковская окружная прокуратура начала расследование.

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